придумайте 5 предложений с словосочетаниями:подъехали к даче, расположились на склоне,вернулись к ночи,разучивали на лужайке, пошли по аллее влево.
Русский язык
придумайте 5 предложений с словосочетаниями:подъехали к даче, расположились на склоне,вернулись к ночи,разучивали на лужайке, пошли по аллее влево.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через два часа мы подъехали к даче. Вечером мы расположились на склоне холма и разожгли костёр. Домой мы вернулись к ночи. Девочки разучивали на лужайке стихи Есенина. Гуляя по парку, мы пошли поаллее влево.
Гость:
Проехав длинный путь, в восьмом часу мы подъехали к даче. Выгрузив вещи из машины, пошли влево по аллее. Мы решили отдохнуть и расположились на склоне. Мальчики стали готовить шашлым, а девочки разучивали на лужайке сценарий для выступления. Мы замечательно провели выходные, а домой вернулись к ночи.
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