формула технического магния? (Mg)?
Химия
формула технического магния? (Mg)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есть разные технические магнии, самый распространенный - Бишофит формула MgCl2×6H2O. но вряд ли в школе его имеют в виду. Наверно у вас там просто Mg но с примесями. Какое условие задачи?
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