1) cos(a+П/3), если а= -15/17; 270 меньше a меньше 360 2)Вычислить: cos(a+b)-sin(П/2-а)*sin(П/2-в) 3)Доказать: cos(П-а) = -сos а

Алгебра

1) cos(a+П/3), если а= -15/17; 270 меньше a меньше 360 2)Вычислить: cos(a+b)-sin(П/2-а)*sin(П/2-в) 3)Доказать: cos(П-а) = -сos а

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