1) cos(a+П/3), если а= -15/17; 270 меньше a меньше 360 2)Вычислить: cos(a+b)-sin(П/2-а)*sin(П/2-в) 3)Доказать: cos(П-а) = -сos а
Алгебра
1) cos(a+П/3), если а= -15/17; 270 меньше a меньше 360 2)Вычислить: cos(a+b)-sin(П/2-а)*sin(П/2-в) 3)Доказать: cos(П-а) = -сos а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Необходимые формулы: [latex]cos(a+b) = cosa*cosb-sina*sinb[/latex] - косинус суммы [latex]sin^2a+cos^2a = 1[/latex] - основное тригонометрическое тождество cosa = -15/17; 270
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