через одну трубу бассейн наполняется за 6 1/4 часа,а через другую трубу 1/3 этого бассейна заполняется за 8 1/3 часа. за сколько времени бассейн заполнится при совместной работе двух труб? срочно нужно сегодня!!!

Математика

через одну трубу бассейн наполняется за 6 1/4 часа,а через другую трубу 1/3 этого бассейна заполняется за 8 1/3 часа. за сколько времени бассейн заполнится при совместной работе двух труб? срочно нужно сегодня!!!

Автор: Гость