через одну трубу бассейн наполняется за 6 1/4 часа,а через другую трубу 1/3 этого бассейна заполняется за 8 1/3 часа. за сколько времени бассейн заполнится при совместной работе двух труб? срочно нужно сегодня!!!
Математика
через одну трубу бассейн наполняется за 6 1/4 часа,а через другую трубу 1/3 этого бассейна заполняется за 8 1/3 часа. за сколько времени бассейн заполнится при совместной работе двух труб? срочно нужно сегодня!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - объем бассейна пусть V1 - скорость первой трубы пусть V2 - скорость второй трубы тогда V1 = (х/6 и 1/4) тогда V2 = ((х/3)/8 и 1/3) V1 + V2 - общая скорость обеих труб х/(V1+V2) общее время обеих труб, за которое наполнится бассейн значит, V1 = х/(25/4) = 4х/25 - дробью V2 = ((х/3) / 8 и 1/3) = х/25 - дробью V1 + V2 = 4х/25 + х/25 = х/5 х/(х/5) = 5 ч.
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