помогите составить маленькую сказку про маму )

Гость: Гость:

Как-то раз моя мама решила со мной пойти в лес. Мы шли не долго и решили отдохнуть.И вдруг увидели большое зеркало,но от куда в лесу зеркало?И мама подошла к нему и тут вдруг крик ,а мамы нет.Я Тоже решил подойти к зеркалу ,но со мной ничего не случилось. Но это пока я не дотронулся до зеркала. И тут я успел крикнуть только -"Ой". И я попал в мир зеркал .Где отображались все наши хорошие и плохие поступки. Я долго ходил и смотрел на себя в отражении.И вдрг я вспомнил , что пришёл сюда вовсе не за этим. И начал искать мамулю. Я долго ходил в поисках,но вскоре мама сама откликнулась.И мы вышли из мира зеркал ,и больше никогда решили не грешить!