Придумайте загадку про опоссума.Не менее четырех строк,можно в стихах.Пожалуйста

Литература
Придумайте загадку про опоссума.Не менее четырех строк,можно в стихах.Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ещё одна загадка  девочкам и мальчикам: кто любит повисеть вниз головой, кто рождается в кармане с маленьким карманчиком?  
Гость:
По деревям лазает,а поймаешь притворится мертвым и воняет
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