почему автор избрал для раздела "Первое знакомство с Родиной" форму путешествия?
Литература
почему автор избрал для раздела "Первое знакомство с Родиной" форму путешествия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Знакомство с родиной" - очень важная тема для каждого человека. Родина так много для нас значит! Иногда просто слов бывает недостаточно, нужно всё увидеть своими глазами, вот почему автор предлагает нам путешествие - мы как бы сами оказываемся в роли путешественников и максимально можем прочувствовать атмосферу и происходящее кругом.
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