к диалектным словам подберите однокоренные с учётом лексического значения. почерпушка (ложка для разливания супа) бойкуха  (бойкий человек )  визгун (нытик ,плакса) вертёшка(танец с кружением) пошептуха(знахарка) тропничок(троп...

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к диалектным словам подберите однокоренные с учётом лексического значения. почерпушка (ложка для разливания супа) бойкуха  (бойкий человек )  визгун (нытик ,плакса) вертёшка(танец с кружением) пошептуха(знахарка) тропничок(тропинка) пр_мушка(прямая ровная дорога)    плиз сегодня 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
почерпушка - черпало,черпать,черпак бойкуха - бойкий,бойче,бойка визгун - визг,визгунья,визгливый вертёшка - вертеться,вертеть,вертуха пошептуха - шёпот,шептать,нашёптывать тропничок -  тропка, тропа, тропинка прямушка - прямой, прямизна, прямиком,прямо
Гость:
Почерпушка-черпак,черпачок,черпать  бойкуха-бойкий,боец   визгун-визгунья, визжать, визг,повизгивать,визглявый  вертёшка-вертушка, вертел, вертеп,вертеть,вертлявый  пошептуха-шептать,шептунья, шепот,нашептывать  тропничок-тропа, тропинка прямушка-прямой, прямизна, прямота,прямиком, прямо     
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