к диалектным словам подберите однокоренные с учётом лексического значения. почерпушка (ложка для разливания супа) бойкуха (бойкий человек ) визгун (нытик ,плакса) вертёшка(танец с кружением) пошептуха(знахарка) тропничок(троп...

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к диалектным словам подберите однокоренные с учётом лексического значения. почерпушка (ложка для разливания супа) бойкуха (бойкий человек ) визгун (нытик ,плакса) вертёшка(танец с кружением) пошептуха(знахарка) тропничок(тропинка) пр_мушка(прямая ровная дорога) плиз сегодня

Автор: Гость