к диалектным словам подберите однокоренные с учётом лексического значения. почерпушка (ложка для разливания супа) бойкуха (бойкий человек ) визгун (нытик ,плакса) вертёшка(танец с кружением) пошептуха(знахарка) тропничок(троп...
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к диалектным словам подберите однокоренные с учётом лексического значения. почерпушка (ложка для разливания супа) бойкуха (бойкий человек ) визгун (нытик ,плакса) вертёшка(танец с кружением) пошептуха(знахарка) тропничок(тропинка) пр_мушка(прямая ровная дорога) плиз сегодня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
почерпушка - черпало,черпать,черпак бойкуха - бойкий,бойче,бойка визгун - визг,визгунья,визгливый вертёшка - вертеться,вертеть,вертуха пошептуха - шёпот,шептать,нашёптывать тропничок - тропка, тропа, тропинка прямушка - прямой, прямизна, прямиком,прямо
Гость:
Почерпушка-черпак,черпачок,черпать бойкуха-бойкий,боец визгун-визгунья, визжать, визг,повизгивать,визглявый вертёшка-вертушка, вертел, вертеп,вертеть,вертлявый пошептуха-шептать,шептунья, шепот,нашептывать тропничок-тропа, тропинка прямушка-прямой, прямизна, прямота,прямиком, прямо
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