При восстановлении 37г нитробензола в присутствии водорода образовалось 18,5г анилина. Рассчитайте выход внилина (в %) по сравнению с теоретически возможным.
Химия
При восстановлении 37г нитробензола в присутствии водорода образовалось 18,5г анилина. Рассчитайте выход внилина (в %) по сравнению с теоретически возможным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение реакции: 4C6H5NO2 + 9Fe + 4H2O = 4C6H5NH2 + 3Fe3O4 восстановление: из 492 г нитробензола - 372 г анилина восстановление: из 37 г нитробензола - Х г анилина Х = 37*372/492 = 28 г 28 г ==> 100% 18,5 г ==> Х%Х = 18,5*100/28 = 66%
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