Напишите краткую запись к этой задаче НАПИШИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Первый ехал со средней скоростью 200м/мин., а второй проезжал в минуту на 20 м меньше. Всадн...

Математика

Напишите краткую запись к этой задаче НАПИШИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Первый ехал со средней скоростью 200м/мин., а второй проезжал в минуту на 20 м меньше. Всадники встретились через 50 минут. Найди расстояние между посёлками.

Автор: Гость