Напишите краткую запись к этой задаче НАПИШИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Первый ехал со средней скоростью 200м/мин., а второй проезжал в минуту на 20 м меньше. Всадн...

Математика
Напишите краткую запись к этой задаче НАПИШИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Первый ехал со средней скоростью 200м/мин., а второй проезжал в минуту на 20 м меньше. Всадники встретились через 50 минут. Найди расстояние между посёлками.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть средняя скорость первого всадника будет 200метров в минуту;  Тогда средня скорость второго всадника будет 180 метров в минуту; Значит (180+200)*50= 19000метров=19 км
Гость:
  можно сделать чертежом:                           50 мин ---------------------------!------------------------------------↓ ↓                                                                               ↓ ↓→→200м/мин                                 ?,на20м <← ← ←    а решение  тебе дала glushkina                      
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