№216. Одна колба наполовину заполнена водой, а другая-ртутью.Какой будет форма этих жидкостей в состоянии невесомости?

Физика
№216. Одна колба наполовину заполнена водой, а другая-ртутью.Какой будет форма этих жидкостей в состоянии невесомости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма  определяется действием внешних сил и сил поверхностного натяжения. В состоянии равновесия, когда внешние силы отсутствуют или скомпенсированы, поверхность жидкости стремится принять такую форму, чтобы иметь минимальную площадь, а это - форма шара ! Обычно шарообразную форму имеют микроскопические капли и капли, находящиеся в условиях невесомости.
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