№216. Одна колба наполовину заполнена водой, а другая-ртутью.Какой будет форма этих жидкостей в состоянии невесомости?
Физика
№216. Одна колба наполовину заполнена водой, а другая-ртутью.Какой будет форма этих жидкостей в состоянии невесомости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма определяется действием внешних сил и сил поверхностного натяжения. В состоянии равновесия, когда внешние силы отсутствуют или скомпенсированы, поверхность жидкости стремится принять такую форму, чтобы иметь минимальную площадь, а это - форма шара ! Обычно шарообразную форму имеют микроскопические капли и капли, находящиеся в условиях невесомости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из одной колоды игральных карт 52 шт, наудачу извлекается одна карта. Найти вероятность того, что карта окажется: а)тузом б)пиковой масти в) пиковы...
Алгебра
Математика
Напишите краткую запись к этой задаче НАПИШИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Первый ехал ...