из одной колоды игральных карт 52 шт, наудачу извлекается одна карта. Найти вероятность того, что карта окажется: а)тузом б)пиковой масти в) пиковым тузом

Математика
из одной колоды игральных карт 52 шт, наудачу извлекается одна карта. Найти вероятность того, что карта окажется: а)тузом б)пиковой масти в) пиковым тузом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) в колоде всего 4 туза значит вероятность вытянуть его 4/52   б)пиковых карт всего 13 карт значит вероятность 13/52   в) пиковый туз один вероятность 1/52
Гость:
а)4/52 б)13/52 в) 1/52 вот
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