сплошной кубик из парафина с ребром 10 см плавает в воде. Определите глубину погружения кубика

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сплошной кубик из парафина с ребром 10 см плавает в воде имеем состояние равновесия P=Fa P-вес кубика в воздухе =mg=Vк*Þп*g (1) Fa-сила архимеда для воды =mg=Vв*Þв*g (2) Þc-Очищенный парафин имеет плотность 881—905 кг/м³= 900 кг/м³ (ИЛИ БЕРИ ИЗ УЧЕБНИКА) Þв-плотность воды= 1 г/см³= 1000 кг/м³ P=Fa подставим сюда (1) и(2) Vк*Þп*g=Vв*Þв*g Vк*Þп=Vв*Þв Vв=Vк*Þп/Þв (3) пусть ребро кубика а глубина погружения h тогда Vв=h*a^2 Vк=a^3 подставим это в (3) h*a^2=a^3*Þп/Þв h=a*Þп/Þв подставим числовые значения h=10*900/1000= 9 см ***подставишь другую плотность для парафина-глубина может измениться незначительно