Помогиите!!!! В Ф_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _м ущелье в ____году до н. э. греками командовал спартанский царь ________. После битвы полчища Ксеркса вторглись (в какую часть Греции?) ____________________________________________________...

Обществознание
Помогиите!!!! В Ф_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _м ущелье в ____году до н. э. греками командовал спартанский царь ________. После битвы полчища Ксеркса вторглись (в какую часть Греции?) _______________________________________________________________.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фермопильском 480 Леонид в центральную часть Греции
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