Помогиите!!!! В Ф_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _м ущелье в ____году до н. э. греками командовал спартанский царь ________. После битвы полчища Ксеркса вторглись (в какую часть Греции?) ____________________________________________________...
Обществознание
Помогиите!!!! В Ф_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _м ущелье в ____году до н. э. греками командовал спартанский царь ________. После битвы полчища Ксеркса вторглись (в какую часть Греции?) _______________________________________________________________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фермопильском 480 Леонид в центральную часть Греции
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Физика
№216. Одна колба наполовину заполнена водой, а другая-ртутью.Какой будет форма этих жидкостей в состоянии невесомости?
Математика
из одной колоды игральных карт 52 шт, наудачу извлекается одна карта. Найти вероятность того, что карта окажется: а)тузом б)пиковой масти в) пиковы...
Алгебра