Помогиите!!!! В Ф_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _м ущелье в ____году до н. э. греками командовал спартанский царь ________. После битвы полчища Ксеркса вторглись (в какую часть Греции?) ____________________________________________________...

Обществознание

Помогиите!!!! В Ф_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _м ущелье в ____году до н. э. греками командовал спартанский царь ________. После битвы полчища Ксеркса вторглись (в какую часть Греции?) _______________________________________________________________.

Автор: Гость