Из чего состоят все природные объекты и предметы

Окружающий мир
Из чего состоят все природные объекты и предметы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все природные объекты(то что нас окружает, но не создано человеком) и предметы(окружающие нас, созданные человеком) состоят из - ВЕЩЕСТВ. Примеры веществ: Вода, Кислород, Металл, Уголь.
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