Из двома парами слив склади и запиши речення . зиам-лито . холод - тепло
Українська мова
Из двома парами слив склади и запиши речення . зиам-лито . холод - тепло
Ответ(ы):
Гость:
Днем тепло, а в вечері холодно
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