Из двух городов,расстояние между которыми 520км,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встретились через 4 часа.Один поезд шёл со скоростью 60км/ч.С какой скоростью шёл другой поезд?

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми 520км,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встретились через 4 часа.Один поезд шёл со скоростью 60км/ч.С какой скоростью шёл другой поезд?

Автор: Гость