Из двух городов,расстояние между которыми 520км,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встретились через 4 часа.Один поезд шёл со скоростью 60км/ч.С какой скоростью шёл другой поезд?
Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 520км,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встретились через 4 часа.Один поезд шёл со скоростью 60км/ч.С какой скоростью шёл другой поезд?
Ответ(ы):
Гость:
520км : 4ч=130км/ч ну вот так
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