Сколько треугольников в фигуре,изоброженной на рисунке?Закрасьте эти треугольни??и.Помогите пожалуйста!!!

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Сколько треугольников в фигуре,изоброженной на рисунке?Закрасьте эти треугольни??и.Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость