Сколько треугольников в фигуре,изоброженной на рисунке?Закрасьте эти треугольни??и.Помогите пожалуйста!!!
Информатика
Сколько треугольников в фигуре,изоброженной на рисунке?Закрасьте эти треугольни??и.Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
На картинке 6 треугольников.
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