Из города одновременно в одном направление выехали автобус со скоростью 70 км/ч и легковая машина со скоростью 90 км/ч через какое расстояние между ними станет равным 60 км и ребят сделайте условие задачи пожалуйста

Математика

Из города одновременно в одном направление выехали автобус со скоростью 70 км/ч и легковая машина со скоростью 90 км/ч через какое расстояние между ними станет равным 60 км и ребят сделайте условие задачи пожалуйста

Автор: Гость