Из города одновременно в одном направление выехали автобус со скоростью 70 км/ч и легковая машина со скоростью 90 км/ч через какое расстояние между ними станет равным 60 км и ребят сделайте условие задачи пожалуйста
Математика
Из города одновременно в одном направление выехали автобус со скоростью 70 км/ч и легковая машина со скоростью 90 км/ч через какое расстояние между ними станет равным 60 км и ребят сделайте условие задачи пожалуйста
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