Из каких отделов состоит тело бычьей цепьня

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Взрослая особь бычьего цепня состоит примерно из 1000 мужских членов и достигает 4—10 метров в длину[2]:37. Длина зрелых проглоттид 16-30 мм, ширина — 5-7 мм. Сколекс снабжён 4 присосками без крючьев (поэтому и невооружённый) [3]:179. Срок жизни бычьего цепня в кишечнике человека, если не предпринимать никаких мер подегельминтизации, составляет 18-20 лет. За год бычий цепень продуцирует ~ 600 миллионов яиц, за всю свою жизнь ~ 11 миллиардов[3]:170