Из какого княжества выделилось в ХIII Великое княжество Московское
История
Из какого княжества выделилось в ХIII Великое княжество Московское
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну изначально оно было уделом великого княжества Владимирского.
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