Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали автобус и автомобиль. Во время пути автомобиль сделал остановку на 15 мин, но приехал на 5 мин раньше автобуса.Найдите скорости автомобиля и автобуса,...

Алгебра

Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали автобус и автомобиль. Во время пути автомобиль сделал остановку на 15 мин, но приехал на 5 мин раньше автобуса.Найдите скорости автомобиля и автобуса, если известно, что скорость автобуса в 1,5 раза меньше скорости автомобиля

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