Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали автобус и автомобиль. Во время пути автомобиль сделал остановку на 15 мин, но приехал на 5 мин раньше автобуса.Найдите скорости автомобиля и автобуса,...
Алгебра
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали автобус и автомобиль. Во время пути автомобиль сделал остановку на 15 мин, но приехал на 5 мин раньше автобуса.Найдите скорости автомобиля и автобуса, если известно, что скорость автобуса в 1,5 раза меньше скорости автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим скорость автобуса за х, скорость автомобиля за 1,5х Переведм минуты в часы: 15мин=1/4 ч. 5 мин=1/12 ч. Время движения автомобиля: 80/1,5x +1/4 , время автобуса 80/х 80/x - (80/1,5x+1/4)=1/12 80/x-80/1,5x-1/4 =1/12 80/x-80/1,5x=1/3 Избавимся от знаменателя: 80*3-2*80=x 240-160=x x=80 км/ч. Значит автобус ехал со скоростью 80 км/ч, тогда автомобиль ехал со скоростью 80*1.5=120 км/ч Ответ: 80 и 120
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