В 100 г воды растворили 50 г кислоты. Найти массовую долю кислоты в полученном растворе. И пожалуйста с условием.

Химия

В 100 г воды растворили 50 г кислоты. Найти массовую долю кислоты в полученном растворе. И пожалуйста с условием.

Автор: Гость