В 100 г воды растворили 50 г кислоты. Найти массовую долю кислоты в полученном растворе. И пожалуйста с условием.
Химия
В 100 г воды растворили 50 г кислоты. Найти массовую долю кислоты в полученном растворе. И пожалуйста с условием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(H2O) = 100г m(кислота) = 50г Решение: w(раств. в-ва) = m(раств. в-ва) / m(р-ра) * 100% m(р-ра) = 100г + 50г = 150г w(кислота) = 50г / 150г * 100% = 33,3 % ответ: 33,3 % _____________________ Вроде бы так.
Гость:
Дано: m(H2O) = 100г m(кислота) = 50г Решение: w(раств. в-ва) = m(раств. в-ва) / m(р-ра) х 100% m(р-ра) = 100г + 50г = 150г w(кислота) = 50г / 150г х 100% = 33,3 % Ответ: 33,3 %
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