из точки проведены две касательные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса.

Геометрия

из точки проведены две касательные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса.

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