из точки проведены две касательные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса.

Геометрия
из точки проведены две касательные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=360-(180-72)=180+72=252 (градуса)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Al-Al2O3-?-Al(OH)3-aL(SO4)3-Na Al(OH)4
Ответить
География
что такое оппозиционная партия?какую роль играют оппозиционые партии в политической жизни страны?
Ответить
Математика
Турист пролетел 3 ч на самолёте ТУ-154 со скоростью 950км  в ч и 2 ч на самолёте АН-24 со скростью 650кмВч. Сколько всего километров пролетел турист?
Ответить
Биология
какие приспособления для опыления : (сосна) (берёза) (лещина) (ветриница)
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакции, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: Na-NaH; Na-NaOH-Na2CO3-CaCO3
Ответить