из точки проведены две касательные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса.
Геометрия
из точки проведены две касательные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=360-(180-72)=180+72=252 (градуса)
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