Из вершины прямого угла С треугольника АВС проведена высота СН. Угол В равен 60 гра??усов , СН = 12см. Найдите АС. СРОЧНО!!!!!
Геометрия
Из вершины прямого угла С треугольника АВС проведена высота СН. Угол В равен 60 гра??усов , СН = 12см. Найдите АС. СРОЧНО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не точно но 60-12=48
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