Из вершины прямого угла С треугольника АВС проведена высота СН. Угол В равен 60 гра??усов , СН = 12см. Найдите АС. СРОЧНО!!!!!

Геометрия
Из вершины прямого угла С треугольника АВС проведена высота СН. Угол В равен 60 гра??усов , СН = 12см. Найдите АС. СРОЧНО!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не точно но 60-12=48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вставьте пропущенные слова : а) вода ... 10 моль; б) ацетон массой 5 г ... ; в) сера ... 6 кг ; г) олово ... 7,3 г/ см кубический
Ответить
Русский язык
Падежи имён существительных и вопросы к ним
Ответить
Биология
Доклад на тему , если есть,то можно и ссылку "Взаимосвязь мембранных органоидов к??етки в процессе биосинтеза белка"
Ответить
История
Какой из перечисленных народов относится к семитам Германия Арабы Китай грек?? Срочно у меня контроля
Ответить
Математика
X+3x+2×3x=120 как сделать
Ответить