Изделия из обоженной глины

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Терракота - неглазурованные изделия строительного, бытового и художественного назначения из обожженной цветной глины пористого строения. После обжига терракота приобретает характерные цвет и фактуру. В истории искусства терракота представлена статуэтками, вазами и деталями архитектурной декорации. Художественная керамика -художественные изделия из обожженной глины специального состава и изготовления: фарфор, фаянс, майолика, терракота, гончарные изделия. МАЙОЛИКА - изделия из цветной обожженной глины, покрытые глазурью