Изделия из обоженной глины
История
Изделия из обоженной глины
Ответ(ы):
Гость:
Терракота - неглазурованные изделия строительного, бытового и художественного назначения из обожженной цветной глины пористого строения. После обжига терракота приобретает характерные цвет и фактуру. В истории искусства терракота представлена статуэтками, вазами и деталями архитектурной декорации. Художественная керамика -художественные изделия из обожженной глины специального состава и изготовления: фарфор, фаянс, майолика, терракота, гончарные изделия. МАЙОЛИКА - изделия из цветной обожженной глины, покрытые глазурью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Физика
Помогите срочно пожалуйста!!)) Радиосигналы распространяются со скоростью 300000 км/сек. Через сколько секунд наблюдатель на Земле примет радиоси...