Какие причины содействовали созданию балто-славянских государств?
История
Какие причины содействовали созданию балто-славянских государств?
Ответ(ы):
Гость:
Внешне политические причины были связаны с необходимостью организации обороны от рыцарей Внутре политические причины требовали приодалеть феодальную раздробленность
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