Какие причины содействовали созданию балто-славянских государств?

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Какие причины содействовали созданию балто-славянских государств?
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Гость:
Внешне политические причины были связаны с необходимостью организации обороны от рыцарей  Внутре политические причины требовали приодалеть  феодальную раздробленность
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