Помогите срочно пожалуйста!!)) Радиосигналы распространяются со скоростью 300000 км/сек. Через сколько секунд наблюдатель на Земле примет радиосигнал, который он послал в Луну и который отразился от нее, если расстояние до Лун...

Физика

Помогите срочно пожалуйста!!)) Радиосигналы распространяются со скоростью 300000 км/сек. Через сколько секунд наблюдатель на Земле примет радиосигнал, который он послал в Луну и который отразился от нее, если расстояние до Луны 384400 км?

Автор: Гость