Помогите срочно пожалуйста!!)) Радиосигналы распространяются со скоростью 300000 км/сек. Через сколько секунд наблюдатель на Земле примет радиосигнал, который он послал в Луну и который отразился от нее, если расстояние до Лун...
Физика
Помогите срочно пожалуйста!!)) Радиосигналы распространяются со скоростью 300000 км/сек. Через сколько секунд наблюдатель на Земле примет радиосигнал, который он послал в Луну и который отразился от нее, если расстояние до Луны 384400 км?
Ответ(ы):
Гость:
Посланный радиосигнал должен дойти до Луны и, отразившись от неё, вернуться обратно к наблюдателю. Следовательно радиосигнал пройдет путь равный двум расстояниям от Земли до Луны, т.е. S = 2*384400 = 768800 км. Время (t) через которое наблюдатель примет отраженный от Луны сигнал = S/V. V = 300000 км/сек. Значит t = S/V = 768800/300000 = 2,56266...секунды.
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