Какими умениями должен обладать строитель

Обществознание
Какими умениями должен обладать строитель
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