Изобразите любой интервал (открытый промежуток) и выпишите целые числа из этого и??тервала
Математика
Изобразите любой интервал (открытый промежуток) и выпишите целые числа из этого и??тервала
Ответ(ы) на вопрос:
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-5; 6 -5,-4,-3,-2,-1, 0,1,2,3,4,5,6
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