Раздели итоги первой пятилетки на успехи и трагические неудачи политики советского правительства.

Гость: Гость:

темпы роста тяжелой промышленности в годы первых пятилеток были в 2-3 раза выше, чем в Росии перед Первой мировой войной, по объемам промышленного производства ссср вышла на 2 место в мире после сша.среднегодовые темпы роста пром производства были самыми высокими в мире-от 10- до 17%.неудачи-скачок в развитии тяжелой пром был куплен ценой отставания других отраслей экономики, прежде всего легкой пром и аграрного сектора и т.д.