Изучи свойства таких полезных ископаемых, как известняк, мрамор, песок и глина. За??иши результаты опытов и наблюдений.

Биология
Изучи свойства таких полезных ископаемых, как известняк, мрамор, песок и глина. За??иши результаты опытов и наблюдений.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ПЛАН: 1Рассмотрю породу под лупой. Какого размера частицы? Где они больше, где меньше? Какого они цвета? (белый, серый, жёлтый) 2.Поцарапаю поверхность породы ногтем, потом гвоздём. (ноготь царапает – мягкая, гвоздь царапает – твёрдая, гвоздь не царапает – очень твёрдая)  3.Есть ли у породы блеск? 4.Вспомню, где эту породу используют. И делайте сами такие элементарные задания дети.
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