Известно, что во время распродажи цена на телевизор уменьшилась на 7 %.Найдите новую цену телевизора, если прежняя цена была равна 18000 рублей.

Алгебра
Известно, что во время распродажи цена на телевизор уменьшилась на 7 %.Найдите новую цену телевизора, если прежняя цена была равна 18000 рублей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-7%=93% приходится на новую стоимость телевизора 18000р-100%  хр        93% х=(18000*93%)/100%=16740р новая цена телевизора
Гость:
7%=0,07 18.000*0,07=1.260(руб)-снизелась цена 18.000-1.260=16.740(руб)-новая цена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В окружности вписан треугольник АВС так, что АВ-диаметр.Найдите углы треугольника , если ВС 110°  
Ответить
Экономика
что такое труд и безработица? 
Ответить
Математика
Три человека хотят поделит между собой 7 полных бочек , заполненных мёдом ,7 бочек ,заполненных мёдом наполовину и 7 пустых ,но так,чтобы и мёд и т...
Ответить
Русский язык
как пишется "плохоскрываемое раздражение"?я думаю слитно,а вы?
Ответить
Математика
1.7х+21+3,1х=57 решите уравнение
Ответить