Известно, что во время распродажи цена на телевизор уменьшилась на 7 %.Найдите новую цену телевизора, если прежняя цена была равна 18000 рублей.
Алгебра
Известно, что во время распродажи цена на телевизор уменьшилась на 7 %.Найдите новую цену телевизора, если прежняя цена была равна 18000 рублей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-7%=93% приходится на новую стоимость телевизора 18000р-100% хр 93% х=(18000*93%)/100%=16740р новая цена телевизора
Гость:
7%=0,07 18.000*0,07=1.260(руб)-снизелась цена 18.000-1.260=16.740(руб)-новая цена
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