Известно, что во время распродажи цена на телевизор уменьшилась на 7 %.Найдите новую цену телевизора, если прежняя цена была равна 18000 рублей.

Алгебра

Известно, что во время распродажи цена на телевизор уменьшилась на 7 %.Найдите новую цену телевизора, если прежняя цена была равна 18000 рублей.

Автор: Гость