Извините , но у вас ошибки ... В некоторых числах есть знаменатель меньше , чем указали вы

Математика
Извините , но у вас ошибки ... В некоторых числах есть знаменатель меньше , чем указали вы
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