К абсолютно ядовитым грибам относятся: А) шампиньон Б) желчный гриб В)черный гр??здь Г)волнушка Д)бледная поганка Е)зонтик Ж)Лисичка

Биология
К абсолютно ядовитым грибам относятся: А) шампиньон Б) желчный гриб В)черный гр??здь Г)волнушка Д)бледная поганка Е)зонтик Ж)Лисичка
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Ответы: Б,Д Вроде так, ну, если что не так, сорянушки
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