К данным глаголам подбери протеваположенные слова по значению смотреть-глядеть грозить-...... сказать-...... зябнуть-...... желать-...... приглашать-..... говорить-...... светлеть-......... радовать-........... зажигать-..........

Русский язык

К данным глаголам подбери протеваположенные слова по значению смотреть-глядеть грозить-...... сказать-...... зябнуть-...... желать-...... приглашать-..... говорить-...... светлеть-......... радовать-........... зажигать-......... отдыхать-...... бежать-........

Автор: Гость