К данным глаголам подбери протеваположенные слова по значению смотреть-глядеть грозить-...... сказать-...... зябнуть-...... желать-...... приглашать-..... говорить-...... светлеть-......... радовать-........... зажигать-..........
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К данным глаголам подбери протеваположенные слова по значению смотреть-глядеть грозить-...... сказать-...... зябнуть-...... желать-...... приглашать-..... говорить-...... светлеть-......... радовать-........... зажигать-......... отдыхать-...... бежать-........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорить - Молчать Светлеть-темнеть Радовать-расстраивать зажигать-тушить отдыхать-работать Бежать-стоять
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