К каким частям речи относятся слова выделенные слова: россия.,большая,в мире,люблю,страну.
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К каким частям речи относятся слова выделенные слова: россия.,большая,в мире,люблю,страну.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия -существительное Большая- прилогательное Люблю - глагол страну - существительное
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