К каким частям речи относятся слова выделенные слова: россия.,большая,в мире,люблю,страну.

Русский язык
К каким частям речи относятся слова выделенные слова: россия.,большая,в мире,люблю,страну.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия -существительное   Большая- прилогательное  Люблю - глагол   страну - существительное 
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