Решите уравнение а)4,31-x=5,18 б)y+1 1/12=-2 11/14
Математика
Решите уравнение а)4,31-x=5,18 б)y+1 1/12=-2 11/14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4,31-x=5,18 -х = 5,18 - 4,31 - х = 0,87 | * (-1) х = -0,87
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