К какому ярусу тропического леса относится Ленивец

Биология
К какому ярусу тропического леса относится Ленивец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ленивцы — это семейство млекопитающих,  относящееся к  отряду неполнозубых.
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