К какому ярусу тропического леса относится Ленивец
Биология
К какому ярусу тропического леса относится Ленивец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ленивцы — это семейство млекопитающих, относящееся к отряду неполнозубых.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежит куча из 6 камней. Игроки берут камни по очереди. За один ход можно взять 1, 2 или 3 камня. Про...
Английский язык
Your friend asked you to wait for him/her. But you are in a hurry. Write him/her a message (45-50 words) explaining the situation, write down why...
Русский язык