К какому занятию первобытных людей применимо слово загонное

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К какому занятию первобытных людей применимо слово загонное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собирательство  это  загонное вот что это значит 
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