К какому занятию первобытных людей применимо слово загонное
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К какому занятию первобытных людей применимо слово загонное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собирательство это загонное вот что это значит
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