К реке подошли Волчица с двумя волчатами и Лисица с двумя лисятами. У берега привя??ана лодка, которая вмещает только двух зверей.ситуация осложняется тем, что Волчица с Лисицей не доверяют друг другу и не оставят своих детей в...

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К реке подошли Волчица с двумя волчатами и Лисица с двумя лисятами. У берега привя??ана лодка, которая вмещает только двух зверей.ситуация осложняется тем, что Волчица с Лисицей не доверяют друг другу и не оставят своих детей в своё отсутствие с другой мамой ни на берегу, ни в лодке.Грести умеют только Лисица и один из лисят. Как им переправится?

Автор: Гость