К реке подошли Волчица с двумя волчатами и Лисица с двумя лисятами. У берега привя??ана лодка, которая вмещает только двух зверей.ситуация осложняется тем, что Волчица с Лисицей не доверяют друг другу и не оставят своих детей в...
Информатика
К реке подошли Волчица с двумя волчатами и Лисица с двумя лисятами. У берега привя??ана лодка, которая вмещает только двух зверей.ситуация осложняется тем, что Волчица с Лисицей не доверяют друг другу и не оставят своих детей в своё отсутствие с другой мамой ни на берегу, ни в лодке.Грести умеют только Лисица и один из лисят. Как им переправится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гребущий лисенок1 перевозит по очереди: волченка1, волченка2, возвращается, лисица перевозит волчицу, возвращается, гребущий лисенок 1 перевозит лисицу, лисенка2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса слив в ящике 14 кг ,а ящик без слив в 7 раз легче. Какова масса двух ящиков вмес??е со сливками?
Русский язык
Алгебра
Дана функция y=4(3x+1)^3/4-4,5x. а) Исследуйте функцию на монотонность и экстремумы б) Найдите наибольшее и наименьшее значения функции на отре...