К шерифу динго приедет погостить его маленький племянник Робин . у шерифа есть 5 дней до его приезда, чтобы доделать ремонт и убраться . динго составил список дел.Что из списка он НЕ СДЕЛАТЬ? А.подготовить окно для покраски(1 ...
Математика
К шерифу динго приедет погостить его маленький племянник Робин . у шерифа есть 5 дней до его приезда, чтобы доделать ремонт и убраться . динго составил список дел.Что из списка он НЕ СДЕЛАТЬ? А.подготовить окно для покраски(1 день) Б.покрасить окно(2 дня) В.убрать с пола весь мусор (1 день) Г.сшить и повесить шторы на высохшие после покраски окна(3 дня) Д.почистить постелить ковёр (1 день)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не успеет ___ Г.сшить и повесить шторы на высохшие после покраски окна(3 дня)
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