Подчеркните слова, употребленные в переносном значении Ветерок спросил, пролетая : Отчего ты, рожь, золотая? А в ответ колесики шелестят: ----Золотые руки растят!
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Подчеркните слова, употребленные в переносном значении Ветерок спросил, пролетая : Отчего ты, рожь, золотая? А в ответ колесики шелестят: ----Золотые руки растят!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотая, шелестят, золотые руки. _______ _________ _______ ____
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