Подчеркните слова, употребленные в переносном значении Ветерок спросил, пролетая : Отчего ты, рожь, золотая? А в ответ колесики шелестят: ----Золотые руки растят!

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Подчеркните слова, употребленные в переносном значении Ветерок спросил, пролетая : Отчего ты, рожь, золотая? А в ответ колесики шелестят: ----Золотые руки растят!

Автор: Гость