Подчеркните слова, употребленные в переносном значении Ветерок спросил, пролетая : Отчего ты, рожь, золотая? А в ответ колесики шелестят: ----Золотые руки растят!

Русский язык
Подчеркните слова, употребленные в переносном значении Ветерок спросил, пролетая : Отчего ты, рожь, золотая? А в ответ колесики шелестят: ----Золотые руки растят!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотая, шелестят, золотые руки. _______ _________ _______ ____
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
When did you have the best day out? Where did you go out on your best day? Who did you go with there? What did you see there? What did you ...
Ответить
Алгебра
Найдите среднее арифметическое,размах,моду,медиану ряда чисел:12;7;25;3;19;15
Ответить
Биология
Чем по строению колос отличается от кисти?
Ответить
Математика
Помогите решить 214 номер
Ответить
Английский язык
Нужно из прямой речи сделать обычное предложение 1)Bob:"I like ice cream" 2)Jane:"Where did he buy this book?" 3)Nelly:"Will you bring me tha...
Ответить