Кто разгадал египетскую письменность

Обществознание
Кто разгадал египетскую письменность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жан-Франсуа Шампольон
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