К существительным подбери противоположные по значению слова,обозначающие признаки,и запиши их! слова слон....,а комар.... дедушка ....., а внук.....

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К существительным подбери противоположные по значению слова,обозначающие признаки,и запиши их! слова слон....,а комар.... дедушка ....., а внук.....

Автор: Гость