Жоларалық интервалды өзгертуге болатын бұйрық қандай? а-Жанама мәзір=абзац б-Жанама мәзір=Қаріп с-Жанама мәзір=интервал д-Жанама мәзір=Қаріп=абзац
Информатика
Жоларалық интервалды өзгертуге болатын бұйрық қандай? а-Жанама мәзір=абзац б-Жанама мәзір=Қаріп с-Жанама мәзір=интервал д-Жанама мәзір=Қаріп=абзац
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