Помогите пожалуйста решить задачу по биологии на моногибридное скрещивание Чис??опородный безрогий бык скрещен с рогатой коровой, у которой мать не имела рогов. Рогатость доминирует над безрогостью. Каковы генотипы всех животных?

Биология

Помогите пожалуйста решить задачу по биологии на моногибридное скрещивание Чис??опородный безрогий бык скрещен с рогатой коровой, у которой мать не имела рогов. Рогатость доминирует над безрогостью. Каковы генотипы всех животных?

Автор: Гость