Помогите пожалуйста решить задачу по биологии на моногибридное скрещивание Чис??опородный безрогий бык скрещен с рогатой коровой, у которой мать не имела рогов. Рогатость доминирует над безрогостью. Каковы генотипы всех животных?

Биология
Помогите пожалуйста решить задачу по биологии на моногибридное скрещивание Чис??опородный безрогий бык скрещен с рогатой коровой, у которой мать не имела рогов. Рогатость доминирует над безрогостью. Каковы генотипы всех животных?
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