Напишите 2 списка обязанностей которые считаете главными в жизни взрослых и в жиз??и детей
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Напишите 2 списка обязанностей которые считаете главными в жизни взрослых и в жиз??и детей
Ответ(ы):
Гость:
Взрослые 1.Кормить семью 2.Вочспитывать семью 3.Работать 4.Платить налоги 5.Любить свою страну Дети 1.Учиться 2.Уважать своих родителей(любить) 3. Не хулиганить 4.Не воровать 5.Быть честными
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