Как из Na3N получить гидроксид натрия ?

Химия
Как из Na3N получить гидроксид натрия ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Na3N+OH = NaOH+N - вроде так, коэффиценты расставишь сам.
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