Гость: Гость:

Базарова не тронул рассказ о трагической любви Павла Петровича. У него имеются свои представления о воспитании и об отношениях между мужчиной и женщиной. «Всякий человек сам себя воспитывать должен - ну хоть я, например.. . А что касается времени - отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распущенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем-ка лучше смотреть жука» . Как материалист, Базаров не верит в мистическую природу любви и, не задумываясь, произносит роковые слова, в которых содержится отрицание вечного закона Любви. Пройдет немного времени, и любовь проникнет в его сердце. У него завязываются отношения с Фе- нечкой, симпатии были взаимными.